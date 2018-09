Starters kunnen steeds moeilijker een woning financieren

De toenemende krapte op de woningmarkt en bijbehorende prijsstijgingen zorgen ervoor dat met name starters steeds moeilijker een koopwoning kunnen financieren. En door de strengere regels rondom de hypotheekverstrekking moeten starters meer eigen vermogen hebben voor het kopen van een woning dan vijf jaar geleden.

Koopwens uitstellen

Nu de maximale hypotheek verlaagd is naar 100 procent van de woningwaarde, kunnen ze de overige kosten van de financiering van een koopwoning, zoals kosten koper en makelaarskosten, niet meer meefinancieren. Hierdoor zullen starters hun koopwens vaker uitstellen. Resultaten uit de ING International Survey onderschrijven dat de gemiddelde leeftijd van starters oploopt.