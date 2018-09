Schrijvers zoeken naar oplossing slapeloosheid: "De slaaprobot vond ik wat eng"

NOORD-HOLLAND - Een hoofd vol watten, geen energie en een kort lontje. Iedereen die last van slapeloosheid heeft herkent de gevolgen van een slechte nacht. Ook Deborah Freriks en Catelijne Elzes hadden er last van. Zoveel zelfs, dat ze samen onderzoek hebben gedaan naar een goede nachtrust.

De schrijvers zijn al dertig jaar vriendinnen. Zij deden dezelfde opleiding, stonden ooit samen op toneel, en speechten op elkaars bruiloft. Maar ze delen nog iets: een slechte nachtrust. Allebei liggen ze vaak uren wakker.

Paniek

"Ik het begin ben ik nog heel relaxed", vertelt Deborah. "Dan doe ik een oefeningetje en ga ervan uit dat ik wel weer in slaap val. Maar na een uur of twee 's nachts slaat de paniek toe: het wordt helemaal niks meer vannacht."

Catelijne herkent deze paniek. De vriendinnen zoeken daarom regelmatig steun bij elkaar. "Vaak bellen we 's ochtends om te vragen hoe de ander heeft geslapen. Op een gegeven moment werden die verhalen zo erg, dat we zijn gaan onderzoeken wat we eraan konden doen."

Een beetje enge robot

De schrijvers interviewden daarvoor diverse deskundigen. Ook probeerden ze alle huis-, tuin- en keukentips uit. Van schaapjes tellen tot wietolie, geen middel werd geschuwd.

Catelijne: "Deborah had veel baat bij de 'slaaprobot', een soort kussen dat met je mee 'ademt'. Die ben ik dus ook gaan uitproberen, maar ik vond het een beetje eng, een bijna levend ding in bed."

Betere nachtrust

Inmiddels zijn hun ervaringen gebundeld in het boek Van dit boek ga je beter slapen. Niet iedereen zal baat hebben bij hetzelfde middel, erkennen de schrijvers. Toch kun je volgens hen met een aantal tips zelf zorgen voor een betere nachtrust.

Deborah en Catelijne hebben in elk geval nauwelijks last meer van doorwaakte nachten. "Er ligt een doosje op ons nachtkastje met verschillende oplossingen en iedere nacht kunnen we er een uithalen."