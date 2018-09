Bizot en vier Ajacieden in voorselectie Oranje

ZEIST - AZ-doelman Marco Bizot en Ajacieden Donny van de Beek, Matthijs de Ligt, Daley Blind en Frenkie de Jong behoren tot de 31-koppige voorselectie van het Nederlands Elftal. De ploeg van Ronald Koeman speelt tijdens de komende interlandperiode duels tegen Duitsland (UEFA Nations League) en België (vriendschappelijk).

De opvallendste namen in de voorselectie zijn Justin Bijlow, Arnaut Danjuma Groenevelt (Club Brugge) en Pablo Rosario van PSV. Zij maken voor de eerste keer deel uit van de voorselectie van Oranje. Oud-AZ'er Wout Weghorst staat ook bij de 31 geselecteerde namen. Ook in de vorige interlandperiode stond de voormalig spits van de Alkmaarders op de lijst, maar toen viel hij af voor de definitieve selectie.

Justin Kluivert, die Ajax vorige zomer verliet voor AS Roma, is eveneens in de selectie opgenomen. Hetzelfde geldt voor oud-Ajacied Kenny Tete. AZ-captain Guus Til is de opvallende afwezige in het rijtje.

Nations League

Op zaterdag 13 oktober (20.45 uur) speelt het Nederlands Elftal in de Johan Cruijff ArenA tegen Duitsland voor de UEFA Nations League. Voor dat duel zijn al liefst 48.000 kaarten verkocht. Op dinsdag 16 oktober speelt de ploeg van Ronald Koeman vervolgens een oefenwedstrijd tegen België. Dat duel in het Koning Boudewijnstadion begint ook om 20.45 uur.

De volledige voorlopige spelersgroep: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Ryan Babel (Besiktas), Donny van de Beek (Ajax), Steven Bergwijn (PSV), Marco Bizot (AZ), Daley Blind (Ajax), Justin Bijlow (Feyenoord), Jasper Cillessen (Barcelona), Memphis Depay (Olympique Lyon), Virgil van Dijk (Liverpool), Timothy Fosu-Mensah (Fulham), Arnaut Danjuma Groeneveld (Club Brugge), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Frenkie de Jong (Ajax), Luuk de Jong (PSV), Justin Kluivert (AS Roma), Terence Kongolo (Huddersfield Town), Matthijs de Ligt (Ajax), Quincy Promes (Sevilla), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Kenny Tete (Olympique Lyon), Tonny Vilhena (Feyenoord), Ruud Vormer (Club Brugge), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Jeroen Zoet (PSV).