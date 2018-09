Deel dit artikel:













Foto-expositie in Hilversum over huiselijk geweld, ouder- en kindermishandeling Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - Een bijzondere foto-expositie op de Kerkbrink in Hilversum. De expositie bestaat uit levensgrote foto’s van mensen die in het verleden te maken hebben gehad met huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling.

De expositie heet '#Zie' en is van fotograaf en ervaringsdeskundige Judith Keessen. "Op het moment dat ik moest toegeven dat ik een verleden heb met mishandeling en dus hardop moest zeggen: 'ik ben mishandeld', dacht ik: als ik er zo over denk, hoeveel vrouwen zijn er nog meer die er zo over denken", vertelt Keessen. Daarom besloot ze een expositie aan het onderwerp te wijden. "Dit laat zien dat de slachtoffers mensen zijn zoals jij en ik. Vrouwen en mannen, van alle leeftijden." De expositie reist 't hele Gooi door en was eerder al te zien in Huizen. NH Gooi radio besteedde hier aandacht aan. Na Hilversum zijn de foto's nog te zien in Naarden, Bussum, Blaricum, Laren en Eemnes. Bekijk hier de data.