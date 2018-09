Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nieuw algoritme kan toekomst startups voorspellen Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - In de Metropoolregio schieten startups als paddestoelen uit de grond. Maar omdat 60 procent van die bedrijven al binnen drie jaar stopt, is het voor investeerders moeilijk te bepalen waar ze hun geld in moeten stoppen. Een nieuw algoritme biedt mogelijk uitkomst.

Dat algoritme heet Web-Based Startup Success Prediction (WBSSP). Aan de hand daarvan kunnen investeerders van tevoren zien hoe groot de kans is dat een startup ook tijdens een nieuwe financieringsronde geld ophaalt. Het gaat dus om bedrijven die eerder al een keer geld kregen. In 62 procent van de gevallen klopte de voorspelling van WBSSP en werd er daadwerkelijk in de startup geïnvesteerd. Het algoritme komt voort uit onderzoek van hoogleraar kunstmatige intelligentie Maarten de Rijke van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en wetenschappers van de Russische zoekmachine Yandex. Het wetenschappelijke artikel over WBSSP is hier te lezen.