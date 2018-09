De Peiling: Fikse huurverhoging voor scheefwoners

NOORD-HOLLAND - Mensen die te veel verdienen voor hun sociale huurhuis moeten fors meer huur gaan betalen. De huurstijging kan oplopen tot honderden euro’s per maand. Op die manier willen de regeringspartijen hen dwingen te verhuizen.

Voorstel

Nederland telt honderdduizenden scheefwoners: mensen die eigenlijk te veel verdienen voor het sociale huurhuis waar ze in wonen. Regeringspartijen CDA, VVD, D66 en ChristenUnie stellen vandaag voor om die huurders een fikse huurverhoging te geven, waardoor ze sneller op zoek gaan naar een koophuis of een particulier huurhuis.

Doorstroming

"Het kan niet zo zijn dat woningzoekenden die lang op de wachtlijst staan en recht hebben op een sociale huurwoning, worden opgehouden door mensen die met een te hoog inkomen een goedkope huurwoning bezet houden", zegt CDA-Kamerlid Erik Ronnes tegen het Algemeen Dagblad. "Dat frustreert de doorstroming en zorgt ervoor dat de woningmarkt niet goed functioneert."

Fikse verhoging

Nu is het nog zo dat scheefwoners jaarlijks niet meer dan 5,4 procent huurverhoging mogen krijgen. De coalitiepartijen willen de huurprijs voor scheefwoners in één klap verhogen naar de maximale maandhuur die bij de woning past. Dat kan oplopen tot 710 euro per maand.

Wat vind jij?

Is dit een goed idee waarmee we eindelijk iets aan het scheefwonen doen en er weer sociale huurwoningen beschikbaar komen? Of jaagt dit mensen alleen maar op kosten omdat er veel te weinig andere woningen beschikbaar zijn voor scheefwoners?

