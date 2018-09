Geruïneerde voetbalvelden VV Limmen weer bespeelbaar

LIMMEN - De voetballers van VV Limmen kunnen aankomend weekend voor het eerst weer voetballen op twee velden, die eerder verdord raakten. Het gras is inmiddels weer "mooi groen", meldt de club.

"De velden zijn weer in ere hersteld", zo is te lezen in een persbericht. De grasmat raakte verdord na een onderhoudsbeurt, omdat er een verkeerd bestrijdingsmiddel was gebruikt.

Een medewerker had per ongeluk een 14 jaar oude jerrycan met het middel Roundup uit de opslag gepakt en de velden daarmee besproeid. Die onkruidverdelger is omstreden, omdat er een kankerverwekkend ingrediënt inzit.

"Het weer zat mee"

"We hebben snel gehandeld na het ongelukkige voorval", stelt wethouder Paul Slettenhaar. "De velden liggen er weer goed bij, mede omdat het weer meezat. Daar ben ik blij mee."

Mark Dingerdis, voorzitter van VV Limmen, vertelt dat enkele wedstrijden verschoven moesten worden vanwege de dorre grasmat. "Ook zijnde afgelopen weken de overige velden wat intensiever gebruikt. Die geven we nu wat rust, om straks weer optimaal gebruik te maken van alle velden."