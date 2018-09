Ajax-legende Jari Litmanen zoekt een tijdeljike 'huisgenoot'

AMSTERDAM - (AT5) Jari Litmanen komt terug naar Amsterdam. Althans, als we een advertentie in een krant moeten geloven. 'Ajax-legende zoekt huisgenoten (m/v)', staat er met koeienletters boven de advertentie.

"Wegens een terugkeer naar Amsterdam zoekt een Ajax-legende twee enthousiaste en gezellige huisgenoten om zijn tijdelijke woning mee te delen en een onvergetelijke tijd te beleven", staat er in het artikeltje. De woning waar het over gaat ligt bij 'diverse uitvalswegen en OV'. Ook wordt er een eigen opgang, gedeelde woonkamer en 'een riant buitenverblijf met uitzicht op mooi groen' beloofd. Om welke 'woning' het precies gaat, wordt niet bekend. Maar gezien het uitzicht op mooi groen hebben we zomaar een vermoeden dat het een om een opvallende plek in Amsterdam-Zuidoost gaat.

Bij de advertentie staat een nummer. Wie het nummer belt hoort de stem van Jari Litmanen. "Ik wil weer een tijdje in Amsterdam gaan wonen. Ik heb al een leuk huisje gevonden waar ik kan verblijven en daar kunnen nog wel wat huisgenoten bij."

Vrijdag wordt er meer bekend via de Ajax-kanalen, belooft Litmanen aan de telefoon.