Helders bedrijfspand door motorbende illegaal als clubhuis gebruikt Foto: Shutterstock

DEN HELDER - Een bedrijfspand in Den Helder is enige tijd door de motorbende Immortal MC illegaal als clubhuis gebruikt. Het pand aan de Oostoeverweg is eergisteren daarom per direct door de gemeente gesloten.

"Er werd onder meer drank geschonken en dat mag niet", zegt gemeentewoordvoerster Florentine de Maar. "Want het pand is bestemd voor bedrijven en kan niet als clubhuis met horecafunctie worden gebruikt." Lees ook: Motor Club Beverwijk moet clubhuis definitief verlaten Het gebouw wordt pas weer opengesteld als het er niet meer uitziet als clubhuis. Of, zoals de gemeente zegt: zodra "alle goederen die betrekking hebben op clubhuis- en horeca-activiteiten uit het pand zijn verwijderd". In hetzelfde pand werd twee jaar geleden een hennepkwekerij aangetroffen. De restanten daarvan lagen er nog.