Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Judoka Grol strandt in tweede ronde op WK in Bakoe Foto: ANP

BAKOE - Henk Grol is uitgeschakeld in de gewichtsklasse boven de 100 kilogram op het wereldkampioenschap judo in Bakoe. De Haarlemmer verloor in de tweede ronde van de Tsjech Lukás Krpálek.

Krpálek is de olympisch kampioen van de gewichtsklasse tot honderd kilogram, de klasse waarin Grol voorheen ook uitkwam. De Noord-Hollander kwam wel op voorsprong, maar met nog dertig seconden te gaan kreeg de Tsjech Grol op zijn rug, waarmee de partij door een ippon direct klaar was. Lange armen

"Als ik het goed doe en ik maak geen fouten in het begin, dan win ik deze wedstrijd denk ik gewoon", vertelt Grol na afloop aan de NOS. "Maarja, als hij achter komt te staan gaat hij heel veel druk geven. Dan kan ik hem moeilijk van me afhouden, omdat hij van die lange armen heeft. Dat vind ik heel vervelend." "Ik verlies deze wedstrijd gewoon, omdat ik moet aanvallen. Wij hebben altijd battles met elkaar en nu weer. Meestal valt het mijn kant op, vandaag niet", aldus de Haarlemmer. Daarmee kwam er voor Grol al snel een einde aan het WK. In de eerste ronde was hij nog wel te sterk voor Mbagnick Ndiaye uit Senegal. Die partij was nog geen minuut bezig toen Grol zijn tegenstander met een ippon uitschakelde. Lees ook: Henk Grol morgen in actie op WK: "Meedoen voor de prijzen"