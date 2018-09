Deel dit artikel:













Zwaan ontsnapt aan politieagent op A6 Foto: Rijkswaterstaat

NAARDEN - Een politieagent heeft vanochtend een poging gedaan een zwaan van het asfalt van de A6 in Naarden te redden. De watervogel waggelde op de Hollandse brug over de rechterrijstrook van de snelweg en bracht daarmee het voorbijrazende verkeer en zichzelf in gevaar.

Nadat Rijkswaterstaat het verkeer had stilgezet en twee rechter rijstroken had afgesloten, ging een gealarmeerde agent te voet achter de zwaan aan. Het dier bleek echter geen eenvoudige prooi, zo meldt Rijkswaterstaat. Lees ook: Gewonde zwaan A9 uit lijden verlost: "Rust zacht, mooie lieverd" "Ken je het verhaal van de zwaan en de politieagent?", twittert de wegbeheerder. "Hij kreeg 'm niet te pakken." Op camerabeelden is te zien hoe de agent de zwaan probeert te naderen, maar zodra de vogel de hete politieadem in z'n nek voelt, kiest hij eieren voor z'n geld. Hij stijgt op en fladdert naar een veiliger oord.