Julianadorper moet hond verplicht muilkorven na zes bijtincidenten

JULIANADORP - Een Julianadorper moet van de gemeente zijn hond, een reu van het ras Old English Bulldog, verplicht aanlijnen en muilkorven. Het dier heeft vorig jaar tot zes toe mensen en dieren gebeten.

In twee gevallen was een kind betrokken bij de bijtincidenten. Een van de kinderen was zo ernstig verwond, dat een behandeling in het ziekenhuus noodzakelijk was.

Het andere kind had vooral krassen en schaafwonden op de arm. Daarnaast beet het dier vorig jaar een man, twee andere honden en een kat.

Als de eigenaar van de hond zich niet houdt aan het verbod, kan hij een boete van 230 euro krijgen.