Flinke investeringen Metropoolregio om fietsen te stimuleren

NOORD-HOLLAND - In de Metropoolregio wordt de komende jaren flink geïnvesteerd in projecten om fietsen te stimuleren. Dat blijkt uit de plannen die provincies en vervoerregio's indienden bij staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Zo hebben de Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en provincie Flevoland samen ongeveer veertig miljoen euro nodig om de tekorten aan fietsparkeerplaatsen bij stations op te lossen.

Snelfietsroutes

Ook wil de Metropoolregio dertig miljoen euro investeren in snelfietsroutes. Dat geld is beschikbaar voor 2018 en 2019. De fietsroutes in de Metropoolregio moeten door de investering bijvoorbeeld breder worden.