VVD-raadslid Enkhuizen gewond na motorongeluk op A4

ENKHUIZEN - VVD-raadslid en -fractievoorzitter Rob van Reijswoud is afgelopen donderdag zwaargewond geraakt na een motorongeluk. Dat gebeurde op de A4 in de buurt van Zoeterwoude.

Van Reijswoud is gebotst met een bestelbus, meldt het Noordhollands Dagblad. "Hij is daarbij behoorlijk in de kreukels geraakt", zo vertelde burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper volgens de krant tijdens een gemeenteraadsvergadering.

Het raadslid liep door de botsing zware verwondingen op aan zijn schouder. Ook heeft hij inwendig letsel aan zijn nier. "Maar hij kan gelukkig nog lopen en hij heeft geen hersenletsel, dus hij komt terug", zei VVD-collega Derrick Stomp.