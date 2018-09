Hilversumse drugspiloot moet Engeland bijna half miljoen euro betalen

HILVERSUM - De 54-jarige Hilversummer John B., die werd opgepakt toen hij 22 kilo cocaïne naar Engeland probeerde te smokkelen, moet ruim 422.000 Britse pond van zijn opbrengsten afstaan. Dat is omgerekend 470.000 euro. Een rechtbank in Londen heeft besloten dat hij moet worden geplukt.

B. werd in 2016 opgepakt, nadat hij met een sportvliegtuigje naar een klein vliegveld ten oosten van Londen was gevlogen. In een hotel naast Rochester Airport droeg hij de drugs over aan een Pool. Die werd gearresteerd toen hij het hotel verliet, de Nederlander werd vervolgens opgepakt toen hij op de wc van zijn hotelkamer zat. Hij kreeg een gevangenisstraf van 23 jaar.

Lees ook: Cocaïnesmokkelende piloot met broek op de knieën gepakt



Tijdens het onderzoek bleek dat de Hilversummer eigenaar was van zestien panden en twee vliegtuigen. Het vliegtuig waarmee hij naar Engeland was gevlogen, werd in beslag genomen. Het tweede vliegtuig verkocht hij om zijn advocaat te kunnen betalen.

Lees ook: Hilversumse drugspiloot veroordeeld tot 23 jaar cel in Engeland

De Nederlander heeft drie maanden de tijd om de 422.000 pond te betalen. Als dat niet lukt, krijgt hij nog eens vier jaar celstraf erbij, maar blijft de rekening openstaan.