Onafhankelijk onderzoek naar veel besproken gift Ouderenpartij Zandvoort

ZANDVOORT - De gemeenteraad van Zandvoort heeft dinsdagavond unaniem besloten dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de feiten rondom een veel besproken financiële gift aan de Ouderenpartij Zandvoort. Door die gift is de schijn van belangenverstrengeling ontstaan rondom de besluitvorming in het dossier Watertorenplein.

De gift, van 4500 euro, dateert uit januari en kwam van een Zandvoorter die nauw betrokken is bij één van de drie planmakers van het bouwproject. Volgens de schenker zelf was het een goedbedoelde gift aan de verkiezingskas van de partij, maar politieke partijen als D66, PvdA en de PVV hebben daar grote twijfels over. Helemaal omdat de wethouder die moest besluiten over het project en de gesprekken met de planmakers voerde, ook van OPZ is. Ze vinden dat de schijn van belangenverstrengeling is ontstaan en willen nu laten onderzoeken of de besluitvorming over het Watertorenplein de afgelopen maanden 'zuiver' is verlopen en de gift daar dus geen invloed op heeft gehad.

De bewuste wethouder Berendsen ging in augustus al diep door het stof toen hij zich moest verantwoorden voor de raad over de schenking aan zijn partij. Hij maakte diepe excuses voor het feit dat hij die gift niet had gemeld en diende zelfs zijn ontslag in. De raad bepaalde uiteindelijk dat hij aan mocht blijven, het dossier Watertorenplein werd wel aan een andere wethouder overgedragen. Wethouder Gerard Kuipers (D66) stapte vervolgens op, omdat hij niet verder wilde werken met een partij die de schijn van belangenverstrengeling tegen zich heeft en geen openheid van zaken wilde geven over de gift.

OPZ stemde dinsdagavond ook in met het onafhankelijk onderzoek en zegt de uitkomsten met vertrouwen tegemoet te zien. De 4500 euro zou inmiddels zijn overgemaakt aan een goed doel.