HFC-trainer Tamerus na bekerzege: "Komt dichtbij een droomavond"

HAARLEM - HILLEGOM - HFC heeft op het veld van SV Hillegom de volgende ronde van de beker bereikt door Harkemase Boys met 4-0 te verslaan. Trainer Gertjan Tamerus zag zijn ploeg geen fout maken en is trots op zijn spelersgroep.

"4-0 winnen, de volgende ronde, een paar mooie goals denk ik", begint HFC-trainer Tamerus zijn opsomming. "Ook weer niet zelfzuchtig, dat laat zien dat we elkaar doelpunten gunnen. Het komt dichtbij een droomavond." De oefenmeester zag zijn ploeg vanaf de stip op 1-0 komen en na een half uur spelen moest Harkemase Boys verder met tien man na een rode kaart voor Noureddine Boutzamar. "We hebben het professioneel uitgespeeld en daar moet ik de spelers een enorm compliment voor maken." De twee ploegen speelden op last van FOX op het complex van SV Hillegom, omdat de voorzieningen daar wél voldeden aan de strenge eisen van de TV-zender.

Hoofdtrainerschap 'bevalt goed'

De 37-jarige Tamerus staat dit jaar voor het eerst als hoofdtrainer voor de groep en nadat hij eerder het elftal Onder-19 trainde en Hoofd Jeugdopleiding was, heeft hij nu een stap gemaakt die hij graag wilde zetten. "Tot nu toe bevalt het hartstikke goed, maar het bevalt al jaren goed bij HFC", klinkt het. "En helemaal avonden zoals deze zorgen ervoor dat het goed bevalt."

Hoewel hij met zijn ploeg een slechte competitiestart kende met twee nederlagen, kan er nu gesproken worden van een uitstekende vorm. Met deze bekerzege tegen Harkemase Boys is dit de vierde overwinning op rij. "Het is gewoon knap van de spelers, want we hebben veel jonge jongens", zo legt hij uit. "Het is niet makkelijk om in een bekerwedstrijd, tegen tien man, maar 1-0 voor, dan zie je ook vaak ploegen die angstig worden (...) Dat hebben zij niet gedaan, dus de jongens verdienen het compliment."