Koninklijke HFC te sterk voor Harkemase Boys

HAARLEM - Koninklijke HFC heeft de winst van afgelopen weekend op Kozakken Boys een prima vervolg gegeven. In de KNVB-beker werd Harkemase Boys in de eerste ronde met 4-0 verslagen.

Vanaf het eerste fluitsignaal was er spektakel in Hillegom, waar op last van FOX werd gespeeld, omdat de voorzieningen daar wel aan de strenge eisen van de TV-zender voldoen. Op het sportpark was er binnen twee minuten al voor gevaar gezorgd door beide ploegen en in de beginfase bleef het spel op en neer gaan. Het resulteerde na acht minuten in een strafschop voor Koninklijke HFC. Khalid Tadmine ging na een overtreding in het strafschopgebied naar de grond en hij mocht vervolgens zelf aanleggen voor de gegeven penalty. Hij maakte geen fout en zag de bal, ondanks dat doelman Jansema er nog aan zat, tegen de touwen gaan.

Vervolgens werd HFC alsmaar sterker en kreeg ondanks fraaie combinaties slechts een paar kleine kansen om de 2-0 te maken. Harkemase Boys moest na een half uur met tien man verder, want Noureddine Boutzamar kreeg zijn tweede gele kaart. HFC kwam vervolgens goed weg, want de Friezen mistten een grote kans op de aansluitingstreffer. Robert Stelpstra mikte van dichtbij over. Vlak voor rust kreeg HFC de kans om het gat naar twee te schieten kreeg HFC via Vincent Volkert raakte, na weer een flitsende combinatie, de paal.

Na rust

In het eerste kwartier na rust waren het de bezoekers die de aanval kozen en de kansen kregen. Hoewel zij een aantal keer dicht bij waren, bleef het 1-0. Na ruim een uur spelen was het aan de andere kant wel raak: invaller Floris van der Linden scoorde de 2-0 en hij leek daarmee de wedstrijd in het slot te gooien. Weer was Tadminde erbij betrokken. Hij kreeg de bal in de voeten gekopt van Harkemase Boys-captain Henny Bouius, sprintte ervandoor en gaf de mogelijkheid aan Van der Linden. Die twijfelde niet en haalde snoeihard uit.

4-0

In de absolute slotfase ging het nog even hard: eerst maakte Van der Linden zijn tweede, op aangeven van de eveneens ingevallen Franklin Lewis. Diezelfde Lewis tekende vervolgens voor het slotakkoord, door de 4-0 op het bord te zetten. Hiermee waren het de invallers die uiteindelijk het gat hebben geslagen. HFC bekert door ten koste van Harkemase Boys.

Opstelling Kon. HFC: Van Rossum, Hols, Van der Slot, Wilffert, Volkert, Van Son, Noordmans, Boer (Driever/84), Dekkers, Soest (Van der Linden/63), Tadmine (Lewis/76)

Opstelling Harkemase Boys: Jansema, Huizing, Streutker, Ijzerman, Bouius, Stelpstra (Careman/81), De Vries, Renken, Slort (Mennega/74), Van Duinen (Achuna/46), Beimers