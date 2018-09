Nieuwe dorpshart Lutjewinkel eindelijk klaar

LUTJEWINKEL - Na twee jaar verbouwen is het nieuwe dorpshuis van Lutjewinkel eindelijk klaar. Vrijwilligers hebben keihard gewerkt om de voormalige school De Kolk om te toveren in een cultuurhuis. "Dit hart van Lutjewinkel kan er voorlopig weer tegenaan."

De brievenbus moet nog opgehangen, het pad schoongeveegd, toch nog een likje verf op de buitendeur. Een paar dagen voor de grote opening, komende zaterdag, zijn vrijwilligers nog druk met allerlei klusjes. "Het mooie van dit initiatief is dat je de leefbaarheid in kleine kernen kunt bewaren," vertelt Paul Kramer van het cultuurhuis aan NH Nieuws.

Lees ook: Lutjewinkel krijgt nieuw dorpshart

De voormalige school bestaat al 134 jaar. Tot twee jaar geleden is er nog les gegeven aan de jeugd. De gymzaal wordt al sinds de jaren '70 gebruikt door een vrouwenclub. "Het belang van het cultuurhuis is ook dat dingen die er zijn en altijd zijn geweest dat die bewaard blijven. De gymclub hadden anders nergens meer terecht gekund."

Jong en oud

Opvallend is dat het cultuurhuis rekenig houdt met oud en jong. Er is een uitgebreide buitenruimte met picknicktafels, speeltafels, twee goed geïsoleerde muziekruimtes en een uitgebreide keuken. "Het is gewoon heel mooi dat we hier jong en oud met elkaar kunnen verbinden.

Lees ook: Opluchting in Slootdorp na nipte redding dorpshuis

Het cultuurhuis De Kolk in Lutjewinkel gaat zaterdag officieel open.