AFC'er Van den Houten hoopt op 'Ajax-uit' in volgende ronde

AMSTERDAM - AFC won dinsdagavond met liefst 5-0 van eerstedivisionist Telstar. Dat, terwijl de ploeg liefst vijf spelers in de selectie heeft die een verleden hebben bij de club uit Velsen-Zuid. Ook Thomas van den Houten speelde eeder in het Telstar-shirt.

Of de AFC-spelers met een Telstar-verleden vandaag extra gebrand waren om te winnen? "Ja, misschien wel", denkt Van den Houten. "Al denk ik dat de rest van de selectie ook wel zo in elkaar zit. We zien dit gewoon als een bonus buiten de competitie. We doen het hartstikke goed en kunnen het alleen maar mooier maken dit jaar met de beker erbij. Nu hebben we deze ronde overleefd en hopen nu op een mooie loting."

Van den Houten had een simpele verklaring voor de winstpartij van zijn ploeg tegen Telstar, dat toch een klasse hoger speelt. "Wij schieten die bal erin en zij krijgen geen kansen. We hielden het verdedigend goed dicht en speelden gewoon heel goed, denk ik. De grote buurman (Ajax, red.) loten? Ja, dat zou wel top zijn! Wel uit dan!"