Snoei en verdediger Van Iperen na nederlaag: "Schandalig"

AMSTERDAM - Telstar is dinsdagavond voor het tweede jaar op rij uitgeschakeld in de eerste ronde van de KNVB-beker. Nadat vorig jaar de amateurs van VVSB te sterk waren (4-1), werd de ploeg nu met 5-0 verslagen door AFC. Telstar-verdediger Donny van Iperen noemt de nederlaag schandalig.

"Vorig jaar heb je een zeperd tegen VVSB en dan zeg je 'dit gebeurt niet meer'. Wat er dan vandaag gebeurt, lijkt sprekend op vorig jaar", aldus Van Iperen. "Geen woorden voor. Vijf tegengoals, kom op zeg. Je speelt tegen amateurs. Zelfs in de competitie is vijf tegengoals gewoon veel te veel. We creëren zelf ook geen kansen, testen de keeper niet. Schandalig."

Ook Telstar-trainer Mike Snoei zag deze fikse nederlaag niet aankomen. "Dit hebben we nooit verwacht. We hebben ze drie keer bekeken, wisten precies wat ons te wachten stond. Het is waanzinnig zuur dat je dan op deze manier uit het bekertoernooi wordt gekegeld. Het is moeilijk te verklaren, dit doen die spelers niet express."

"Ik was verbijsterd na afloop", gaat Snoei verder. "Dat ik denk: 'hoe heeft dit kunnen gebeuren, hoe hebben we dit laten gebeuren?' Dit mag niet."