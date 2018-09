ODIN '59 zet FC Lisse aan de kant en bekert verder

HEEMSKERK - ODIN '59 is sterk begonnen aan het toernooi om de KNVB Beker. De ploeg van trainer Richard Plug won met 1-0 van competitiegenoot FC Lisse, en gaat zodoende de koker in van de loting voor de volgende ronde.

Het was al snel raak voor de ploeg uit Heemskerk. Binnen tien minuten zorgde Jurjen Dikker ervoor dat zijn ploeg aan de leiding ging. Het scheelde niet veel of de Noord-Hollanders konden maar kort van hun voorsprong genieten. ODIN-doelman Barry van Dijk zorgde er echter met twee goede reddingen voor dat FC Lisse niet tot scoren wist te komen. Aan de andere kant werd de marge ook bijna verdubbeld. Na een voorzet van Jordi Tiktak viel de bal via een Lisse-speler bijna in het eigen doel. Het liep goed af voor de ploeg van trainer Robbert de Ruiter, waardoor de ploegen met een 1-0 stand de rust in gingen.

Van Dijk

Ook in de tweede helft was Van Dijk belangrijk voor zijn ploeg. De doelman hield door middel van meerdere saves zijn ploeg op de been en was een echte sta-in-de-weg voor FC Lisse. Bovendien had Luca Tarani van FC Lisse zijn vizier niet op scherp staan. Toch was het ODIN-speler Thom de Vries die de wedstrijd bijna op slot gooide, nadat Tim van Gelder hem een goede kans bood. De Vries wist de kans niet af te maken. Jeffrey Klijbroek van ODIN '59 werd nog met twee keer geel van het veld gestuurd, maar de overwinning was binnen voor de ploeg van trainer Richard Plug. Zaterdag is de loting voor de volgende ronde.

Opstelling ODIN '59: Van Dijk, Tiktak, Cremers, Willemse (Van Gelder/46), Dikker (Vissie/74), De Graaf, De Vries (Tavares/81), Al Mahdi, Eekhout, Klijbroek, Hulleman

Opstelling FC Lisse: Cummins, Valk, Oehlers, Rauws, Van der Putten (Buimer/67), Koomen, Tarani (Vermeulen/67), Stevens (Siali/76), Klooster, Van der Zwet, De Loor