Gewapende overval snackbar Nieuw-Vennep: dader nog op de vlucht Foto: HFV / Eric van Lieshout

HAARLEMMERMEER - In snackbar Ridderhof aan de Venneperweg in Nieuw-Vennep is dinsdagavond net na half 7 een snackbar overvallen.

Bij de overval is geld buitgemaakt bevestigd de politie aan NH Nieuws. Er wordt gezocht naar de dader. Daarbij zou een politiehelikopter ingezet zijn. De verdachte is in het zwart gekleed en draagt een zonnebril. Hij is weggereden op een scooter. Momenteel worden alle betrokkenen opgevangen en doet de politie sporen- en buurtonderzoek. De politie vraagt getuigen te bellen met 0900-8844.