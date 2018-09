Deel dit artikel:













Vader verkeersslachtoffer over appverbod: "Yes Tom! Dit hebben wij samen gedaan" Foto: NH Nieuws

KORTENHOEF - Voor de vader van Tommy-Boy, die in 2015 op 13-jarige leeftijd overleed bij een verkeersongeval omdat hij even op zijn telefoon keek, is de aankondiging van de wet waarmee appen op de fiets verboden wordt goed nieuws. Tegen NH Nieuws vertelt hij over zijn emotionele reactie toen hij over het wetsvoorstel hoorde: "Ik dacht: 'ik moet even mijn auto aan de kant zetten, want door de tranen kon ik niet meer zien wie er voor me reed", aldus de vader

Voor Michael Kulkens komt het bericht over de aangekondigde wet, waarmee het verboden wordt om een telefoon vast te houden terwijl je een voertuig bestuurt, ontzettend goed nieuws: "Ik was eigenlijk nog blijer dan ik gedacht had te zijn en ook wel emotioneel" Lees ook: Straks krijg je ook een boete voor appen op de fiets Zijn zoon kwam drie jaar geleden om het leven toen hij de weg over wilde steken: ik keek eventjes op zijn telefoon, was hij afgeleid en werd geschept door een auto. Sinds het overlijden van zijn zoon strijdt Kulkens voor maatregelen om meer verkeersdoden te voorkomen. Want, zo zegt hij: "Nu wil ik alleen iedereen behoeden voor dat die politieagent voor de deur staat. en zegt: 'Bent u de vader of moeder van...?'" Lees ook: Stoplicht waarschuwt met muziek van omgekomen Tommy-Boy Hoewel de wet nog niet definitief is, verwacht Michael Kulkens dat het verbod er gaat komen: "Naar mijn weten en wat ik gehoord heb, is dat betreft niemand tegen" en mocht er toch een Kamerlid niet overtuigd zijn dat de wet een goed idee is, dan wil de vader deze persoon met alle liefde overtuigen van het belang: "Degene die tegen is mag mij ook eerst even bellen voor de uitleg."