AFC laat niets heel van Telstar in KNVB-beker

AMSTERDAM - AFC heeft voor een stunt gezorgd door Telstar uit te schakelen in het bekertoernooi. Na een 1-0 ruststand liepen de Amsterdammers in de tweede helft over de ploeg van Mike Snoei heen. De teller stopte uiteindelijk bij 5-0.

Het was vanaf de eerste minuut duidelijk dat de nummer twee van de Tweede Divisie niet bang was voor Telstar. De Amsterdammers lieten zich vanaf het begin af aan zien en dat leidde na een klein kwartier ook tot een goal. Melvin Grootfaam bereikte Johan Kulhan, die met een fraaie bal Fouad Belarbi vond. Hij twijfelde niet en rondde af voor de verrassende 1-0 voorsprong voor de tweededivisionist.

Na de goal kwam Telstar iets beter in de wedstrijd, zonder grote kansen te creëren. Frank Korpershoek ontbrak nog altijd bij de ploeg van trainer Mike Snoei en Rodny Lopes Cabral nam plaats op de bank, wat ervoor zorgde dat Shaquill Sno de rechtsbackpositie bekleedde. AFC kreeg voor de rust nog wel mogelijkheden, maar Raily Ignacio en Belarbi verzuimden om de voorsprong te verdubbelen, waardoor de ploegen met een 1-0 tussenstand de kleedkamer ingingen.

Lat

Na de thee was de eerste kans voor Telstar. Een kopbal van Donny van Iperen werd aangeraakt door AFC'er Kenny Teijsse en belandde op de lat. Een begin van een offensief was het allerminst voor Telstar. Na een uur spelen was het namelijk Yordi Teijsse die Telstar-doelman Jeroen Houwen voor de tweede keer liet vissen. Na een voorzet van Thomas van den Houten kon Teijsse bij de tweede paal binnen koppen, wat een 2-0 voorsprong voor de ploeg van Uli Landvreugd betekende.

Wedstrijd op slot

Daar bleef het niet bij. Enkele minuten later werd het nog erger voor Telstar. AFC combineerde erop los en speelde de verdediging van de Velsenaren helemaal zoek. Het was Kulhan die er uiteindelijk voor zorgde dat de 3-0 op het scorebord kwam te staan en daarmee gooide hij de wedstrijd op slot. De gifbeker voor de ploeg van Mike Snoei was echter nog lang niet leeg. Na een rode kaart voor Toine van Huizen, die Ignacio vasthield, was het Milan Hoek die de vrije trap die daarop volgde binnenschoot. Als klap op de vuurpijl zorgde Tim Linthorst met een fraaie streep ook nog voor de 5-0, waardoor het een wel érg pijnlijke avond werd voor Telstar.

Opstelling AFC: Zonneveld; Kulhan, Linthorst, Richard, Van den Houten; Kenny Teijsse, Yordi Teijsse (Bosma/85), Hoek; Belarbi, Ignacio, Grootfaam.

Opstelling Telstar: Houwen; Sno (Bronkhorst/84), Van Iperen, Van Huizen, Van Heertum, Brito; Van Doorm, Lynen (Van der Laan/66), Najah; Lescano, Seager (Van Haaren/46).