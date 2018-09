Jeroen Pater stapt uit Hart voor Hilversum: "Ik wil kunnen zeggen wat ik denk"

HILVERSUM - Commissielid Jeroen Pater zegt gedesillusioneerd vaarwel tegen zijn partij Hart voor Hilversum (HvH). Door alle “toestanden” binnen de partij voelt hij zich er niet meer thuis.

Voor de verkiezingen straalde de partij in de ogen van Pater actie, activiteit en openheid uit. Maar na de verkiezingen begonnen de 'toestanden'. "Dat HvH als grootste partij haar rug niet heeft rechtgehouden en na aandringen van de VVD zo snel overstag is gegaan om het CDA te laten vallen en door te gaan met D66 vind ik nog steeds ongelooflijk. Ook van Gooistad een stipje op de horizon maken is iets wat bij mij nog steeds opspeelt", schrijft Pater.

Angstcultuur

Volgens Pater heerst er bij Hart voor Hilversum een angstcultuur, waarbij je niet iets kan zeggen waar de coalitie het niet mee eens is. "Ik kan en wil dat niet. Ik wil kunnen zeggen wat, en hoe ik zelf over iets denk."

Ook voor voormalig fractievoorzitter Karin Walters heeft Pater geen goed woord over. "Zij lijkt zodra ze buiten het meest intieme kringetje komt, te bevriezen, en onzichtbaar. Dit is absoluut niet wat ik me onder nieuwe politiek, transparantie en burgerparticipatie voorstelde."

De druppel vormde voor Pater de aanstelling van een nieuwe bestuursvoorzitter van de partij en de nieuwe fractievoorzitter. "Dat is niet erg democratisch besloten, maar ons in feite gewoon meegedeeld." Bovendien komt de nieuwe voorzitter niet uit Hilversum. "Wanneer je onder je eigen 90.000+ inwoners geen potentiële kandidaten kunt vinden, zul je je conclusies als partij moeten trekken", besluit Pater zijn 'ontslagbrief'.