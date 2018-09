Matthijs de Ligt ontbreekt ook tegen Te Werve

AMSTERDAM - Matthijs de Ligt speelt morgen niet mee bij Ajax in de bekerwedstrijd tegen tweedeklasser Te Werve. Dat liet Ajax-trainer Erik ten Hag doorschemeren.

De verdediger miste ook het Champions League-duel tegen AEK Athene en was bovendien niet van de partij in de verloren wedstrijd tegen PSV (3-0). De aanvoerder is wel zo goed als hersteld van zijn knieblessure. Daarom verwacht Ten Hag zijn captain komende zaterdag tegen Fortuna Sittard weer terug.

De Ajax-coach meldde daarnaast dat hij meerdere basisspelers aan de kant houdt tijdens het duel met Te Werve. Één van die spelers is waarschijnlijk doelman André Onana, die wordt vervangen door Kostas Lamprou. De Griekse doelman gaat echter niet elk bekerduel onder de lat staan. Naast Lamprou, is de kans ook groot dat Kasper Dolberg en de jonge Ryan Gravenberch zich mogen laten zien.