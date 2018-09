Huizense kinderen strijden tegen elektronisch afval

"We hebben al een paar grote bakken vol met elektronische spullen", vertelt Anna uit groep 8. Samen met de klas doen ze mee aan de wedstrijd en struinen ze heel Huizen door op zoek naar zogenoemde E-waste. Dat zijn bijvoorbeeld oude mobieltjes, laptops of dvd-spelers.

En ze weten precies wat al die elektronica met het milieu doet. "Er zitten heel veel grondstoffen in. In een mobieltje zitten 46 van de 65 grondstoffen in. Daarom moeten we zo veel mogelijk hergebruiken, zodat we nog een hele poos mobieltjes kunnen blijven maken."

Ze gaan vol voor de winst. Want de prijs is een uitje met de klas naar het wetenschapsmuseum Nemo. En dat zien ze wel zitten. Dus hebben ze een oproep voor alle Huizers: "Geef je elektronische afval aan ons en niet aan de andere scholen", zeggen ze lachend.

Iedereen kan hier elektronisch afval aanmelden en laten ophalen door de leerlingen.