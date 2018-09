Dementerende ouderen halen herinneringen op met natuurbeleving: "Moest denken aan mijn vader"

HEEMSKERK - De geur van een paddenstoel en het geluid van twee botsende hertengeweien. In het Heemskerkse zorgcentrum Westerheem worden, op de slotdag van de Week van de Dementie, alle zintuigen geprikkeld van een groep dementerende ouderen. "Dit is voor ons een geweldige ervaring."

De herfstgeur in de praatzaal brengt voor de ouderen waardevolle herinneringen boven, zegt de dementerende mevrouw Van Onna. "Ik moet hierdoor terugdenken aan mijn vader. Heel veel mooie herinneringen aan hem; hij vond de natuur prachtig en was daar altijd te vinden", vertelt ze NH Nieuws. "Ik heb verder niemand meer. Alles is al overleden, dus de natuur ingaan is veel lastiger. Dit mogen ze wat mij betreft vaker doen hoor", lacht ze.

Dankbaar

Voor voormalig boswachter Evert-Jan Woudsma was het een uitdagende, maar vooral dankbare klus. "Geweldig hoe mensen reageren", vertelt hij kort na een applaus van de ouderen. Woudsma zet zich tegenwoordig met lezingen in voor scholen, bedrijfsleven en enthousiastelingen. "Dit is fantastisch. Wat een natuurbeleving met mensen kan doen."



Vrijwilligster van Westerheem, Will Meijer, kijkt terug op een 'bijzondere ochtend'. "De meesten komen niet meer in de natuur. En zeker niet in de duinen, want daar is het niet toegestaan om met een auto te rijden. Ja, dit is een goede zet geweest, voor dankbare mensen."