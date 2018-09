Manschot fluit Fortuna Sittard - Ajax, Kamphuis leidt AZ

ZEIST - Fortuna Sittard - Ajax staat komend weekend onder leiding van Jeroen Manschot (foto). Jochem Kamphuis is zondag de arbiter bij het duel tussen AZ en PEC Zwolle. Ook de aanstellingen voor de duels in de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend gemaakt.

Manschot wordt in Limburg geassisteerd door Charl Schaap en Johan Balder. Clay Ruperti fungeert als vierde official en Edwin van de Graaf is de VAR in het Fortuna Sittard Stadion. De ploegen trappen zaterdagavond af om 20.45 uur.

AZ - PEC Zwolle staat onder leiding van Jochem Kamphuis, die Jan de Vries en Rob van de Ven als grensrechters mee heeft. Luca Cantineau is vierde official en Richard Martens is de VAR bij het duel tussen de nummers vijf en veertien van de eredivisie. Het duel in het AFAS stadion begint zondag om 14.30 uur.

Keuken Kampioen Divisie

Christian Mulder is de leidsman in Helmond bij het duel tussen Helmond Sport en FC Volendam. In Velsen-Zuid staat Telstar - TOP Oss op het programma. Dit affiche gaat Marc Nagtegaal in goede banen proberen te leiden. Beide wedstrijden zijn vrijdag vanaf 20.00 uur te volgen via NH Sport. De uitzending begint al om 19.00 uur.

Tot slot zijn ook de scheidsrechters van de duels van Jong AZ en Jong Ajax bekend gemaakt. Op de Toekomst leidt Ingmar Oostrom de wedstrijd tussen Jong Ajax en FC Eindhoven. FC Den Bosch - Jong AZ wordt gefloten door Laurens Gerrets.