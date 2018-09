Zandvoortse broer en zus Van der Aar dromen van badmintonnen op de Spelen

ZANDVOORT - Twee keer per dag trainen op Papendal, de wereld rond voor wedstrijden en dus familie en vrienden in Zandvoort wat minder zien. Broer en zus Wessel en Imke van der Aar hebben het er allemaal voor over. De Zandvoorters zijn grote badmintontalenten, Wessel won onlangs zelfs een zilveren plak op het EK voor junioren in het Estse Tallinn. Imke deed mee aan het WK in China.

Wessel won de medaille samen met zijn dubbelpartner Alyssa Tirtosentono. In de finale kwamen ze net iets te kort tegen het Franse team. Inmiddels terug bij trainingscentrum Papendal in Arnhem laat Wessel met trots zijn zilveren plak zien. "Kijk, daar doen we het allemaal voor", zegt de 17-jarige Zandvoorter vol trots. Maar hij legt hem ook weer snel in zijn tas, want hij moet nog even snel rekken en strekken voor de training.

Sportfamilie

Wessel en Imke komen door de trainingen en wedstrijden niet zo veel meer bij de Noord-Hollandse kust. Wessel traint in Arnhem en speelt zijn wedstrijden in Den Haag. Imke moet voor haar wedstrijden zelfs naar Frankrijk, omdat ze voor een club uit Marseille speelt. "Vorige week moest ik nog tegen Bordeaux uit. Dan vlieg ik 's ochtends daarheen en dan de volgende dag weer terug naar Arnhem", vertelt ze. "Ik ben nu een maand niet in Zandvoort geweest, maar komend weekend ga ik weer", zegt Wessel.



Wessel speelt al vanaf zijn negende badminton. "Ik zat eerst op voetbal, maar dat vond ik niet zo leuk. Mijn zussen speelden al badminton en toen stelde mijn moeder voor dat ik dat eens ging proberen. En blijkbaar vond ik dat een stuk leuker."

Dromen

Ze vinden het fijn dat ze bij elkaar in de buurt wonen en elkaar regelmatig zien. "Het is niet zo dat we elke dag bij elkaar op de bank zitten hoor, maar het is toch fijn en vertrouwd dat er iemand uit de familie in de buurt is", zegt Imke. Ze trainen niet samen, want Imke behoort inmiddels tot de senioren. "We hebben vorig jaar wel samen een toernooi gespeeld in Nederland en ook gewonnen. Dat was heel leuk, met een trotse oma en moeder langs de lijn."

Dromen doen ze van de Olympische Spelen. Daar hebben ze alles voor over. Nog nooit haalde een Nederlandse badmintonner of badmintonster een gouden plak op de Spelen. De enige medaille werd twee jaar geleden behaald door Mia Audina, een zilveren. Maar of ze over twee jaar al te bewonderen zijn in Tokio? Wessel lacht. "Dat komt voor mij waarschijnlijk nog net even te vroeg."