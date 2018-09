Waar een klein theater groot in kan zijn: Theater Santbergen in Hilversum

HILVERSUM - Een theater dat pas bestaat sinds de zomer van 2016 en het toch redt zonder subsidies: dat is Theater Santbergen in Hilversum.

In het pand waar nu Theater Santbergen is gevestigd, zat vroeger een hotel en een televisiestudio. Nu wordt er volop theater bedreven. Het kleine theater bestaat in zijn huidige vorm nog maar sinds de zomer van 2016 en toch loopt het als een tierelier.

Repertoire

Het theater kent een breed repertoire: "We spelen komedie, drama en kindervoorstellingen zijn we ook heel goed in", vertelt artistiek leider Robbert Jan Proos. Dat doet dit kleine theater zonder subsidie: "We doen het allemaal zelf. Wij kunnen 30 kaartjes per keer verkopen en daarmee kunnen we onze eigen broek ophouden." zegt de artistiek leider trots. "Ik vind het onuitstaanbaar dat ergens anders een groep omvalt, terwijl wij subsidie krijgen die we niet nodig hebben", voegt hij daar aan toe.

Een kaartje voor Theater Santbergen kost 12,50 en de kindervoorstellingen zijn 7 euro.