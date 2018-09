Deel dit artikel:













Henk Grol morgen in actie op WK: "Meedoen voor de prijzen" Foto: NH Sport

BAKOE - Voor judoka Henk Grol is het morgen erop of eronder. De Haarlemmer debuteert dan in de gewichtsklasse boven de 100 kilogram op het wereldkampioenschap. Hiervoor deed Grol altijd mee in de klasse tót 100 kilo. Desondanks wil hij meedoen om de medailles.

"Ik verwacht dat ik mee ga doen voor de prijzen", vertelt Grol. "Dat is m'n doel, en we gaan kijken of dat gaat lukken." De judoka heeft een goede voorbereiding gehad en is fit. Bovendien voelt de 33-jarige sporter zich sterker, nu hij in de klasse boven de 100 kilogram in actie komt. "Ja, ik ben zeker fysiek sterker geworden. Ook in de gym en op de mat", aldus Grol. Op het afgelopen Europees kampioenschap verloor de judoka van de Tsjech Lukás Krpálek. Dat gaat hij nu proberen te vermijden. "Hij is één van de kanshebbers voor een medaille. Ik gooi hem eigenlijk altijd en ik had op het EK ook de kans om hem te gooien, maar dat heb ik niet gedaan tijdens die wedstrijd. Dus op het WK, als wij weer tegen elkaar moeten, ga ik ervoor om hem te gooien. En niet voor een marathonpartij."