Alkmaar laat waterstand meten op nieuwbouwlocatie ziekenhuis

ALKMAAR - Op de nieuwbouwlocatie van de Noordwest Ziekenhuis worden peilbuizen geplaatst om de waterstand van het gebied te meten.

De Noordwest Ziekenhuisgroep wil in de Alkmaarderhout het ziekenhuis grootschalig vernieuwen. In de voorbereiding hiervoor plaatst het Kennisatelier voor boom en bodem, Terra Nostra, deze week in opdracht van de gemeente de buizen in De Hout.

Lees ook: In beeld: Eerste schetsen vernieuwd Alkmaars ziekenhuis

Daarmee wordt de waterstand in het stadspark over een langere periode zorgvuldig geanalyseerd. Op grond van de gegevens kunnen tijdens de bouw en de voorbereiding op de bouw zo nodig de juiste maatregelen genomen worden om de waterstand onder controle te houden. De Noordwest Ziekenhuisgroep houdt op het ziekenhuisterrein ook zelf de waterstand in de gaten.

Lees ook: Brandbrief aan gemeente Alkmaar: "Stel besluit nieuw ziekenhuis uit"

Met de bouwactiviteiten van het ziekenhuis wordt nog gewacht tot de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan. Deze uitspraak wordt komende maanden verwacht.