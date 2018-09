Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hier mag je hond loslopen in Langedijk, maar er zijn geen gratis poepzakjes Foto: gemeente Langedijk

LANGEDIJK - Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan voor Langedijker hondenbezitters: er zijn plekken aangewezen waar de viervoeters los mogen lopen. Deze zijn opgenomen in het hondenbeleid dat is vastgesteld door de gemeenteraad.

Langedijkers met én zonder honden hebben meegedacht over het hondenbeleid. Er is een kaartje beschikbaar met de losloopgebieden. Via de gemeente kunnen hondenbezitters de folder aanvragen met alle aangewezen gebieden. Hondenpoep

Naast de losloopgebieden zijn er ook regels vastgesteld om de omgeving voor iedereen zo aangenaam mogelijk te houden. Hondenpoep moet altijd en overal in de Langedijk opgeruimd worden. Daarvoor zijn prullenbakken beschikbaar. Poepzakjes moeten de baasjes zelf meenemen. Andere gemeenten in de regio verstrekken de zakjes wél gratis. Zo zijn er poepzakjesdispensers in de gemeentes Alkmaar, Bergen, Heiloo en Castricum. Heerhugowaard stelt ze net als Langedijk niet beschikbaar. Verboden voor honden

Verder moeten de viervoeters in Langedijk aangelijnd blijven buiten de gemarkeerde gebieden. Op bepaalde plekken zijn honden niet welkom: kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweides en schoolpleinen. Dit is gedaan omdat kinderen volgens de gemeente rustig, onbezorgd, veilig en schoon moeten kunnen spelen.