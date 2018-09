Stint nog steeds gebruikt door kinderopvangorganisaties, ondanks advies onderzoeker

NOORD-HOLLAND - Onafhankelijk onderzoeker Peter Coppes heeft laten weten dat de stint, het voertuig dat vorige week betrokken was bij het spoordrama in Oss, structurele ontwerpfouten bevat. Ondanks die conclusie kiest een aantal Noord-Hollandse opvangorganisaties er toch voor om de elektrische bakfiets wel te gebruiken. Zij wachten de uitkomst van het officiële onderzoek af.

Een van die organisaties is Tinteltuin, met vestigingen in Amsterdam en Zaandam. "We zien ondanks het incident nog geen reden om te stoppen", vertelt Cor Schuurman, voorzitter Raad van Bestuur. "Want niemand weet precies wat er nou aan de hand is. We laten het op dit moment over aan de locaties zelf: twee van de negen hebben er voor gekozen om de stint te laten staan."

Het onderzoek van Coppes is bekend, maar geeft geen reden om de gemaakte keuze te veranderen. "Er zijn altijd deskundigen die iets zeggen. Wij hebben de stints al zo'n 4 à 5 jaar en hebben nog nooit problemen gehad. Daarom wachten we op de onderzoeken van NS en Stintum."



In de ban

Partou en Op Stoom lieten na het spoordrama in een eerste reactie weten dat ze ook het officiële onderzoek afwachten, voordat ze de stints in de ban doen. Kinderopvang Partou laat vandaag weten dat ze een dag na het ongeluk toch hebben besloten om de elektrische bakfietsen niet meer te gebruiken.

Ook Koningskinderen in 't Gooi heeft bij nader inzien besloten de stints te laten staan. "Nadat vrijdag meer storingen bij de stints bekend werden, hebben we besloten het zekere voor het onzekere te nemen en eerst de officiële onderzoeken af te wachten", vertelt directeur Jelmer Kruyt aan NH Nieuws.

Op Stoom, een organisatie met vestigingen in Haarlem, Nieuw-Vennep en Bloemendaal, blijft wel met de stints rijden. "Tenminste, dat gaan we aanstaande donderdag weer doen", vertelt woordvoerder Janneke Griep aan NH Nieuws. "We hebben rekening gehouden met de emoties van de ouders en de medewerkers wat rust gegeven. Donderdag gaan we dus weer rijden, maar het blijft wel bij noodzakelijke ritjes."



Controle

De kinderopvang kent de bevindingen van Coppes, maar wil een officieel onderzoek afwachten. "We hebben onze stints nogmaals uitvoerig gecontroleerd en nemen uiteraard alle veiligheidseisen in acht."

Kinderopvang Bink, met vestigingen in Hilversum, blijft ook rijden met hun dertig stints. "Er is nog geen negatief advies van Veilig Verkeer Nederland gekomen", aldus woordvoerder Nicole Hagen. "Als er onzekerheden zijn, houden we daar rekening mee."

'Geen spoor meer'

Zo heeft Bink er wel voor gekozen om voorlopig niet meer over het spoor te rijden. "We wachten af tot er meer bekend is over dat de magnetische straling bij het spoor van invloed kan zijn op de werking van de stints."

Volgens Hagen is het drama in Oss hard aangekomen bij alle betrokken medewerkers en ouders, maar zijn er weinig ouders die hebben aangegeven dat hun kind niet meer in de Stints mee mag. "Maar dat is slechts een handjevol mensen geweest, in verhouding tot de 6.000 kinderen die we verzorgen."