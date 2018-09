Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Minder vluchten van en naar Schiphol sinds vijf jaar Foto: NHNieuws/Doron Sajet

SCHIPHOL - Het aantal vluchten van en naar Schiphol daalde voor het eerst sinds begin 2013 licht. In het tweede kwartaal van 2018 waren er bijna 1 procent procent minder vliegtuigbewegingen plaats dan in het tweede kwartaal van 2017. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor luchtvaart.

Hierbij gaat het voornamelijk om zakelijk verkeer. Met bijna 497 vliegtuigbewegingen zat Schiphol vorig jaar al bijna tegen de wettelijke bovengrens aan van 500 duizend vliegbewegingen per jaar tot en met 2020. Hierdoor is er op dit moment weinig ruimte voor groei. Vliegtuigbewegingen van en naar Schiphol % veranderingen t.o.v. jaar eerder Kleine luchthaven

Alle vijf de nationale luchthavens kregen dit kwartaal meer passagiers te verwerken. Maastricht Aachen Airport groeide het meest. Daar waren in het tweede kwartaal van 2018 49 procent meer reizigers. Maastricht profiteerde van de uitbreiding van het aantal bestemmingen waarop de luchtvaartmaatschappij Corendon vanaf Maastricht vliegt. Maastricht is echter een betrekkelijk kleine luchthaven. Het aandeel passagiers dat via deze luchthaven reist, is slechts 0,4 procent van het totaal aantal reizigers op Nederlandse luchthavens. Eindhoven tweede luchthaven

Op luchthaven Eindhoven, met 8 procent van de passagiers de tweede luchthaven van Nederland, groeide het aantal passagiers in het tweede kwartaal van 2018 met 8 procent. Rotterdam The Hague en Groningen Eelde lieten groeicijfers zien van 9,8 procent en 5,6 procent.