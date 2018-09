Schiphol mag niet zomaar geld vragen voor kiss & ride

SCHIPHOL - Luchthaven Schiphol mag niet zonder overleg met de gemeente Haarlemmermeer reizigers laten betalen voor het afzetten of ophalen bij de zogenoemde kiss & ride. Dat blijkt uit antwoorden van burgemeester Onno Hoes op vragen van de lokale fractie van D66. De plannen voor de snelle afzetplek zorgden deze zomer voor de nodige ophef onder reizigers.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Deze zomer werd bekend dat Schiphol serieus nadenkt over het heffen van parkeergelden voor het afzetten of ophalen van passagiers. Volgens de luchthaven moet de chaos en de vervuiling worden teruggedrongen en zou zo'n heffing bij de kiss & ride een mogelijkheid kunnen zijn.

Lees ook: Betalen voor de kiss & ride? "Dit is natuurlijk belachelijk"

Uit de antwoorden van waarnemend burgemeester Hoes blijkt dat Schiphol de plannen openbaar heeft gemaakt zonder eerst de gemeente op de hoogte te brengen. Hoes laat D66 Haarlemmermeer weten dat de luchthaven niet zonder toestemming van de gemeente reizigers mag laten betalen voor parkeren op de openbare weg. Het kiss & ride-deel van Schiphol ligt op de openbare weg.

Snelle kus

Het laten betalen voor die laatste snelle kus, knuffel of handdruk is een manier om de luchthaven te ontlasten van de grote drukte waarmee Schiphol te kampen heeft. Dagelijks staan er lange rijen auto's voor de vertrekhal om reizigers af te zetten of op te pikken. Vroeger kon dat ophalen ook bij de aankomsthal, maar daar worden inmiddels geen stilstaande auto's meer getolereerd.

Volgens Hoes heeft Schiphol ook geen plannen met de gemeente Haarlemmermeer gedeeld over hoe zij verder de reizigers wilt ontmoedigen om met de auto naar de luchthaven te komen.

Reizigers waren deze zomer al niet te spreken over de plannen van Schiphol. Bekijk de onderstaande video: