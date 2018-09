Losgeslagen boei bij Huisduinen uit zee gehesen: "Nog nooit meegemaakt"

HUISDUINEN - Met een grote kraan is vanavond bij de dijk bij Huisduinen een grote, losgeslagen boei uit het water getild. De boei werd afgelopen weekend vermoedelijk aangevaren, is los geslagen en daarna door de harde wind naar de kust geblazen.

"Dit is een unieke gebeurtenis", zegt Cees Bontes, hij was 32 jaar lang strandvonder van de Helderse kust: "Dit is op de Helderse dijk nog nooit voorgekomen. Het is wel eens gebeurd op het strand tussen de Donkere Duinen en Julianadorp".

De kraanwagen op de dijk had een aardige afstand te overbruggen. Tussen de trailer en de plek voor de dijk zat een meter of vijftig. Eén van de bergers ging in een waadpak door de golven richting de boei om de kettingen van de kraan vast te maken aan de hijsogen.

"Ik laat hier altijd mijn hond uit en ineens lag ie er", vertelt dorpsbewoonster Melany Tegelberg. "De foto's gingen heel snel over het internet van wat hebben we nou liggen." Op de dijk blijven veel mensen even staan kijken naar de bijzondere hijsklus.

"Dit ding is van polyester en hij is aangevaren. Dat heeft Rijkswaterstaat me bevestigd", zegt Bontes. "De boei weegt 4 ton en hangt aan een betonnen plaat van een ton. Door de klap is ie los gekomen en toen is met de storm meegekomen de dijk op"

Rijkswaterstaat gaat de lichtboei controleren op mankementen. Als hij in orde is dan wordt de boei morgen waarschijnlijk al teruggeplaatst op zijn vertrouwde plek in het Schulpengat.