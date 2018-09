Natuurgebied De Slufter overspoeld door toeristen, maar "ze blijven netjes op de paden"

TEXEL - Een jongen maakt een 360 graden-filmpje, een familie laat de hond uit en een jong stel uit Amsterdam haalt een frisse neus. Natuurgebied de Slufter op Texel is populair onder toeristen. Boswachter Erik van der Spek maakt zich niet ongerust over de natuur. "Als de mensen maar op de paden blijven dan hebben de vogels er geen last van. Of er dan honderd of duizend wandelaars lopen, dat kan die vogels niet schelen."

Het is een winderige maar zonnige dag op Texel. Boven zee hangen donkere en dreigende luchten, maar in natuurgebied de Slufter blijft het droog. Dat betekent veel wandelaars.

Terugfluiten

Erik van der Spek van Staatsbosbeheer is al veertig jaar boswachter. Volgens hem heeft de toegenomen stroom toeristen weinig invloed op de natuur. "Vroeger moesten we veel vaker mensen terugfluiten die zich in gebieden begaven waar ze niet mochten komen", zegt hij.

De vogels die in de Slufter leven en broeden hebben dus weinig last van de toeristen. "Er is in de loop van de tijd ook gewenning ontstaan. Maar ze moeten dus wel op de paden blijven."

Te druk

Het natuurgevoel bij mensen is volgens Van der Spek wél veranderd. "Voor wandelaars is het natuurlijk een heel verschil of je hier nou met een paar mensen loopt of met tientallen tegelijk. Ik kan me voorstellen dat mensen het dan wel eens te druk vinden hier."

Toch vindt de boswachter dat die drukte ook niet overdreven moet worden. "De Slufter krijgt in een jaar ongeveer anderhalf miljoen bezoekers, maar een groot deel van hen komt niet verder dan de uitkijkpost. Wil je hier echt in je eentje lopen, dan moet je gewoon lekker vroeg opstaan en eropuit trekken."