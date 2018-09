Brasserie in Hoorn heeft 'beste koffie van Nederland'

HOORN - De koffie bij brasserie De Tuynkamer in Hoorn is verkozen tot de beste koffie van Nederland. De zaak won gisteren de publieksprijs bij de bekendmaking van de Koffie Top 100, een lijst van zaken met de lekkerste koffie van Nederland.

In totaal brachten ruim 17.000 mensen een stem uit op hun favoriete 'bakkie pleur'. Er kon worden gekozen uit een lijst van 119 barretjes en restaurants.

Social media

Volgens Laura Luca, eigenaar van De Tuynmaker, heeft haar zaak gewonnen dankzij de inzet van sociale media. "Wij hebben er in de zaak veel aandacht aan besteed door middel van tafelkaartjes en posters", zegt ze in een interview. "Maar wat ons enorm geholpen heeft, is social media. Dat is iets waar we de tijd voor nemen en regelmatig mee bezig zijn."

De wedstrijd werd georganiseerd door vakblad Misset Horeca. De deelnemende koffietentjes moesten 200 euro betalen voor een bezoekje van de jury. In totaal hebben 34 zaken in Noord-Holland dat gedaan.