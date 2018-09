Deel dit artikel:













Dode vrouw (42) in Muidertrekvaart door misdrijf om het leven gekomen Foto: Inter Visual Studio

MUIDEN - De 42-jarige vrouw die afgelopen donderdag dood in de Muidertrekvaart in Muiden werd gevonden, is door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

Op 20 september om 16.15 uur zagen mensen een plastic pakket drijven in de Muidertrekvaart. In dit pakket zat het stoffelijk overschot van de 42-jarige vrouw uit Naarden. Lees ook: Lichaam gevonden in Muidertrekvaart Het slachtoffer zou zondag 9 september voor het laatst gezien zijn. Om duidelijkheid te krijgen over wat deze vrouw is overkomen, wil de recherche getuigen spreken. Ook besteden de programma's Bureau NH en Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak.