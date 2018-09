Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gemeentehuis Texel getroffen door stroomstoring Foto: Texelse Courant

TEXEL - Het gemeentehuis van Texel in Den Burg is vanmorgen getroffen door een stroomstoring. Daardoor laat de bereikbaarheid en de toegankelijkheid te wensen over.

Dat schrijft onze mediapartner Texelse Courant. Er wordt koortsachtig gewerkt om de storing te verhelpen, maar tot die tijd is de service minimaal. Computers, telefoons en andere spullen werken namelijk niet.