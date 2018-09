Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Xander de Buisonjé krijgt eer om Roxeanne Hazes te trouwen Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - Zangeres Roxeanne Hazes stapt binnenkort met haar geliefde in het huwelijksbootje. En tussen al het geregel om de 'beste dag van hun leven' zo perfect mogelijk te maken, had de zangeres even de tijd om langs te komen bij NH Radio. Daar had Hazes een primeurtje voor ons in petto: zanger Xander de Buisonjé gaat de tortelduifjes trouwen.

Zowel Roxeanne Hazes als Xander de Buisonjé waren gisteren te gast bij NH Radio-presentatrice June Hoogcarspel. Ze schoven aan om vooral te kletsen over 'Holland zingt Hazes', het concert ter ere van André Hazes, dat volgend jaar voor de zevende keer plaatsvindt. "Zodat papa's muziek nooit vergeten wordt", vertelt dochter Roxeanne. Zij was elf jaar oud toen zij haar vader verloor en merkt dat zij in alle commotie van trouwen en kinderen krijgen 'zijn aanwezigheid mist'. Las Vegas

Zanger Xander de Buisonjé kent Roxeanne al van kleins af aan. Tussen neus en lippen door onthult Roxeanne dat hij daarom de huwelijksvoltrekking gaat doen. "Ik ken hem al zolang, ik zou het heel leuk vinden!", zegt de zangeres enthousiast. Wanneer het huwelijk, dat al twee keer is uitgesteld, precies plaatsvindt, weet de zangeres nog niet. "We hebben net besloten dat we naar Vegas gaan en helemaal..", aldus de zangeres die haar zin niet afmaakt. Wat enkel duidt op dat de huwelijksgasten een groot feest staat te wachten.