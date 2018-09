Prins Harry en Meghan Markle gespot op feestje in Amsterdam

Dat melden Engelse media. De twee zouden vooral hebben gedineerd en gefeest in de stad, een rondvaart en een tour over de Wallen zouden ze hebben afgeslagen.

Het Soho House zit in het voormalige Bungehuis, waar vroeger de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA zat. Het is een exclusief hotel waarvoor gasten ook een lidmaatschap moeten afsluiten. Op het dak zit een privézwembad.

Het hotel is niet geliefd bij buurtbewoners, want zij vinden het onacceptabel dat een voormalig publieke instelling wordt overgenomen door een privaat bedrijf. Ondanks hun bezwaren is het Soho House er toch gekomen.