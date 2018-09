Deel dit artikel:













In Almere neemt winkelleegstand af Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - De winkelleegstand in Almere is afgelopen jaar flink afgenomen. Waar in 2017 nog zo'n 12 procent van de winkels leeg stond, is dit nog maar 8 procent in 2018. In Amsterdam en Zaanstad blijft de leegstand gelijk ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van makelaarsorganisatie Dynamis.

Onder meer restaurantketen Vapiano en kledingwinkels Pull & Bear en Snipes vestigden zich afgelopen jaar in Almere. Wat opvalt is dat relatief veel toplocaties in de stad leeg staan. Amsterdam en Zaanstad

In Amsterdam is er weinig aanbod voor retailers die zich in de stad willen vestigen. Als er panden vrijkomen, worden die al snel weer ingenomen. In de binnenstad komen steeds meer mensen van buitenaf winkelen, wat ertoe leidt dat aan de rand van de stad ruimte ontstaat voor nieuwe ondernemers die zich vooral richten op lokale consumenten. Dat doen zij bijvoorbeeld met gezonde en duurzame producten. Zaanstad maakte vorig jaar al een sterke groei door en dit jaar staat nog steeds zo'n 7 procent van de winkels leeg. Hier breidt het hoofdwinkelgebied zich uit: niet alleen de Gedempte Gracht is in trek bij ondernemers, ook in de straten daaromheen is interesse.