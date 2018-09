Deel dit artikel:













Is dit 'm of niet? Witte Porsche duikt ineens op in Zwanenburg Foto: AT5

ZWANENBURG - Het is een witte, het is een 911 en hij staat op een parkeerplaats in Zwanenburg. Maar of deze Porsche daadwerkelijk de vermiste, zeldzame auto is waar 5000 euro tipgeld voor werd uitgeloofd, is nog niet helemaal zeker.

Autodieven stalen in de nacht van zondag op maandag twee Porsches uit een garage in Amsterdam-West. De ene werd al snel teruggevonden, maar van de andere - een zeldzame versie van de 911 uit de Verenigde Staten - was geen spoor. De eigenaar, die anoniem wilde blijven, baalde flink. Hij loofde 5000 euro uit voor de tip die naar de auto leidde. Porsche in Zwanenburg

Meerdere bewoners van de Kerkhoflaan in Zwanenburg lazen de oproep en zagen tot hun verbazing een vreemde, witte Porsche op een parkeerplaats aan het einde van de straat staan. Ze alarmeerden zowel de politie als AT5. De politie heeft de auto meegenomen. Dan kan aan de hand van het chassisnummer worden gekeken of het om de vermiste Porsche gaat. Lees meer: Zeldzame Porsche gestolen uit garage in West De bewoner die de politie inschakelde, durft zich nog niet rijk te rekenen, zo zegt hij tegen AT5. "Ik weet niet of ik de 5000 euro zal krijgen. Misschien zijn er meer mensen die de politie hebben gebeld. Misschien kunnen we delen, haha."