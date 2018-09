Deel dit artikel:













Eerbetoon aan Anne Faber nu alweer overgeschilderd Foto: NH Nieuws

BEVERWIJK - De muurschildering die kunstenaars Bas van Kilsdonk en René Philippo in Beverwijk maakten voor Anne Faber, is alweer overgeschilderd. Sinds vrijdag pronkte het eerbetoon op de graffiti-gedoogmuur in de gemeente, maar binnen vijf dagen is er een andere graffiti-artiest met zijn spuitbussen aan het werk gegaan. "Dat gebeurt gewoon."

Op de graffiti-gedoogmuur, waar vrijdag het portret van Faber verscheen, prijken nu andere, kleurrijke letters. Jammer, vindt Van Kilsdonk, maar onvermijdelijk. "Het is een plek waar je graffiti mag spuiten en die zijn er niet veel", vertelt de graffiti-kunstenaar aan NH Nieuws. "Soms blijft een tekening drie maanden staan, soms drie dagen." Lees ook: Indrukwekkend eerbetoon aan Anne Faber in Beverwijk: "Familie hart onder de riem steken" Maar in zak en as zit de Beverwijker niet: de muurschildering heeft volgens hem zijn dienst bewezen. 'Het heeft behoorlijk wat aandacht gehad. De moeder van Anne heeft het op Facebook gedeeld. Dat vond ik wel eervol." Ondanks de vele aandacht die de schildering heeft gekregen, had Van Kilsdonk toch gehoopt op een langere tentoonstelling. "Het was mooi geweest als hij tot de sterfdag had blijven staan." Bekijk hier de reportage die NH Nieuws eerder maakte over de muurschildering: Teleurstelling en begrip

Op Facebook wordt verschillend gereageerd op het nieuws dat het kunstwerk is overgeschilderd. "Respectloze trieste lui die waarschijnlijk niets anders te doen hebben", reageert iemand. Een ander: "Het kunstwerk is gemaakt op een openbare graffitimuur. Die kun je niet claimen, daar mogen anderen ook hun ding doen. Dus volstrekt normaal dat er na een tijdje wat anders overheen komt."