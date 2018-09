Deel dit artikel:













Grote stijging zorgkosten blijft uit: eerste premie 5,50 euro lager dan verwacht Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - De hoge stijging van de zorgkosten die het kabinet heeft aangekondigd, lijkt mee te vallen. Zorgverzekeraar DSW verhoogt de premie volgend jaar met 4,50 euro per maand. Daarmee blijft de verzekeraar ruim onder de stijging van ruim tien euro per maand waar het kabinet mee rekent in de miljoenennota.

Dat de premie stijgt, komt volgens DSW door onder andere hogere loonkosten. Ook de verhoging van het lage BTW-tarief en het toenemende gebruik van dure, specialistische geneesmiddelen speelt een rol. Tegen de NOS vertelt DSW-directeur Chris Oomen dat het ministerie de zorgkosten bovendien veel te hoog inschat en zich niet op de laatste cijfers baseert. "Meer recente cijfers laten zien dat bepaalde zorgkosten minder snel stijgen dan verwacht." Eigen risico

DSW, die traditioneel als eerste zijn premie voor het volgende jaar bekendmaakt, blijft met een eigen risico van 375 euro per jaar een tientje onder het wettelijk vastgestelde bedrag.