Horecapanden in Amsterdam ontruimd door brandje

AMSTERDAM - (AT5) De brandweer heeft vannacht uit moeten rukken voor een brandje in een restaurant op de hoek van het Rembrandtplein en het Thorbeckeplein.

De brand werd door omstanders rond kwart voor drie gemeld. Het restaurant was op dat moment leeg, maar uit voorzorg werden een aantal horecapanden ontruimd, waaronder een naastgelegen hotel en club Smokey.

De brand brak uit in het afzuigkanaal van het restaurant. In een half uur was de situatie meester. Er raakte niemand gewond.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand.